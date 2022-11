Wintersport soll für Familien leistbar bleiben

Am Samstag und Sonntag (12. und 13. November) bietet sich in Bischofshofen erstmals in diesem Jahr die Möglichkeit, Sportartikel zu kaufen oder zu verkaufen. Und: Die Wintertauschbörse in der Hermann-Wielandnerhalle feiert ihr Comeback im Pongau. 2021 konnte sie aufgrund der strengen Corona-Regeln lediglich im Messezentrum in der Stadt Salzburg stattfinden.