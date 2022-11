Nach Haft Beute-Millionen ins Ausland verschoben?

Von Mai 2020 bis Februar 2021 soll das Geld aus den Straftaten des Chefs in dieses Unternehmen geflossen sein und in der Folge auf Reisen gegangen sein. Dort soll die Herkunft jedoch verschleiert, 2,1 Millionen Euro verwahrt, angelegt oder einem Dritten übertragen worden sein, lautete der Vorwurf beim Prozessauftakt im September in Linz. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Mitangeklagten beigetragen haben, die Millionen nach Amerika und China sowie in weitere als Steueroasen bekannte Länder zu transferieren.