Wirbel um Förderungen von Gasheizungen in Tirol

Klubobmann Gebi Mair forderte ein „Machtwort“ von Landeshauptmann und Eigentümervertreter Anton Mattle (ÖVP). „Spätestens seit März ist allen Menschen in Europa klar geworden, dass wir raus aus den fossilen Energieträgern müssen - allen voran aus Gas. Das war im Wahlkampf die Parole von allen Parteien“, erinnerte Mair an den jüngst zu Ende gegangenen Landtagswahlkampf in Tirol.