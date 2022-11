Kindergärten: Land zahlt 138 zusätzliche Betreuer

Die zusätzlichen Betreuerinnen und Betreuer sollen vor allem in Gruppen eingesetzt werden, die stark ausgelastet oder in denen viele Kinder mit Sprachförderbedarf sind, teilte ÖVP-Bildungslandesrat Werner Amon nach der Regierungssitzung am Donnerstag mit. Die Trägerorganisationen wie Wiki oder Gip können mit der (schwierigen) Personalsuche beginnen.