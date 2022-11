Drohende Besetzung: Uni will Dialog mit Aktivisten

Die Gruppierung „Erde brennt“ setzt sich in Salzburg für den Klimaschutz ein – und will noch im November Taten sprechen lassen. So kündigte die Sprecherin der Aktivisten öffentlich an, noch in diesem Monat die Universität besetzen zu wollen. So wollen sie ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. Der Name „Erde brennt“ ist dabei an der Bewegung „Uni brennt“ aus dem Jahr 2009 angelehnt. Auch da besetzten Studenten die Salzburger Uni, damals für einen freien Hochschulzugang.