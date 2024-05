Termin für Tumor-OP ging an den Falschen

Eine Verwechslung ist den Salzburger Landeskliniken (Salk) passiert. Hubert Werner (Name von der Redaktion geändert) erhielt am 7. Mai einen Krankenhaus-Brief. Er enthielt die Verständigung für die Operation eines Blasentumors. Adressiert an ihn. Völlig irritiert las der Unternehmer die Zeilen aus der Klinik.