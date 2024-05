Veranstalter: „Salzburg hat keinen Platz für Rock“

Norbert Dankl hatte einen Traum. Er wollte mit dem „Lake Rock“ ein neues Musikfestival in Salzburg etablieren. Der Hollersbacher scheiterte mit seinem Vorhaben zunächst in seinem Heimatort. Es gab gar eine Unterschriftenaktion gegen das Rock-Festival, auch in Zell am See hatte man keine Freude mit Dankls Plänen. Der Veranstalter zog daraufhin in die Stadt Salzburg weiter – in den Jahren 2022 und 2023 stieg das „Lake Rock“ dann auch tatsächlich im Messezentrum. Doch auch damit ist jetzt Schluss.