Linienrichter sagt seinen Lebensrettern „Danke“

Es war der 12. August 2023 in Koppl. Am Fußballfeld kickte gerade der USV Koppl gegen den SV Grödig 1B, es war ein Spiel der 2. Landesliga Nord. Doch plötzlich brach der Linienrichter zusammen. Zwei aufmerksame Zuseher, Christian und Aaron, reagierten sofort und goldrichtig: „Ich lief los und begann sofort mit der Wiederbelebung“, zitiert ihn das Rote Kreuz in einer Aussendung. „Wir wechselten uns dann bis zum Eintreffen der Rettung ab“, ergänzte der zweite Ersthelfer.

Brenzlige Momente am Spielfeld