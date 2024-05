Junge Stroblerin inmitten der Elite in Amerika

Das prestigeträchtigste Wasserski-Event geht ab Freitag in Georgia über die Bühne. Mittendrin bei den US-Masters ist die Stroblerin Leona Berner. „Ich sehe es als Ehre, dass mir so viele Menschen zusehen möchten“, strahlt die 17-Jährige, wenn sie an die Zuschauer denkt, die vor Ort sein werden. In der Juniorenklasse ist sie in den Disziplinen Slalom und Overall die einzige Europäerin, die sich qualifiziert hat. Zudem will sie auch in Trick und Springen „eine gute Leistung abrufen“.