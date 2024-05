Asfinag warnt vor nächstem Stau-Chaos auf A10

Folge: Viele Reisende versuchten auszuweichen, und verstopften so auch viele Straßen in den Gemeinden. Damit können die betroffenen Anrainer wohl auch dieses kommende Wochenende rechnen: „Es wird neuerlich einen starken Reiseverkehr auf den Nord-Süd-Routen Österreichs geben“, heißt es von der Asfinag in einer Aussendung.