Nordkorea: Rakete stürzte nach 5 Minuten ins Meer

Südkorea teilte mit, die Analyse von Trümmerteilen einer nordkoreanischen Rakete (Bild oben), die jüngst in Gewässern Südkoreas niedergegangen sei, habe ergeben, dass es sich um eine SA-5-Flugabwehrrakete gehandelt habe. Diese wurde einst in der Sowjetunion unter dem Namen S-200 zum Abschuss strategischer Bomber und anderer in großer Höhe fliegender Ziele entwickelt und in zahlreiche Länder der Welt exportiert - nach Angaben von Experten auch nach Nordkorea.