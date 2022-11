Herzogin Meghan ereifert sich über das „B-Wort“

In der achten Folge von „Archetypes“, die am Dienstag auf Spotify veröffentlicht wurde und den Titel „To ,B‘ or not to ,B‘‘‘ trägt, sagte die Frau von Prinz Harry: “Was diese Leute dabei implizieren, wenn sie dieses sehr aufgeladene Wort benutzen, ist, dass sie diese Frau als ,Oh, sie ist schwierig‘ bezeichnen. Was wirklich nur ein Euphemismus ist oder wahrscheinlich nicht einmal ein Euphemismus. Es ist wirklich einfach ein Codewort für das B-Wort."