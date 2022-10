Meghan empfindet sich selbst nicht als „schwierig“

In der neuen Folge von „Archetypes“ sprach Meghan nun über die Probleme, die sie als selbstbewusste Frau erleben muss. Allzu oft habe sie sich in der Vergangenheit dabei ertappt, wie sie sich „geduckt und auf Zehenspitzen“ in einen Raum begeben habe und - „was ich besonders peinlich finde -, wenn man einen Satz sagt, und die Intonation geht nach oben, als sei es eine Frage“, so die Herzogin.