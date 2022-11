Weltmeister und Nummer eins gegen doppelten Fluch

Platz eins in der FIFA-Weltrangliste bringt kein Glück: Denn erst einmal seit der Einführung 1992 kam beste Nation weiter als in das WM-Viertelfinale. Ebenso schwer hat es der amtierende Weltmeister: Seit 1962 konnte kein Land Titel verteidigen. Die letzten drei Weltmeister warn schon in der Vorrunde out ...