Steirer (19) schoss mit Stahlkugeln auf Pflegeheim

„Wie kommen Sie bitte auf so eine bescheuerte Idee? Dass das gefährlich ist und was passieren kann, ist Ihnen schon klar, oder? Vor allem in Richtung Pflegeheim zu schießen?“ - Sichtlich geknickt sitzt ein 19-jähriger Steirer am Dienstag in Graz vor Richter Florian Farmer. „Ja, okay. Ich gebe zu, es war schon blöd. Aber ich wollte nicht absichtlich dorthin schießen.“