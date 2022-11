Wie schaut es mit der Ballsaison im Land aus?

„Ball ist es uns wert“

Und auch in Altheim bereitet man sich auf eine rauschende Ballnacht am Samstag vor. „Wir freuen uns! Trotz der steigenden Kosten haben wir den Kopf nie hängen gelassen. Der Ball ist es uns wert“, so Andreas Weinberger, Obmann der Stadtmusikkappelle, die für die Durchführung verantwortlich ist. „Wir hoffen auf 700 Gäste. Rund ein Drittel von den Einnahmen soll für unseren Verein übrigbleiben“, so Weinberger. Eröffnet wird der Ball von Bürgermeister Harald Huber: „Eine Absage war nie ein Thema.“