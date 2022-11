Feuerwehrmann eilte der Nachbarin zu Hilfe

Der Kleine holte sich immer wieder Spielzeug aus den vorderen Räumen. Mutter Michèle Veverka bemerkte daher nicht, dass der Bub einmal weiter ging und den Herdschalter betätigte. Plötzlich: Brandgeruch, Qualm in der Wohnung in Horn! Die 33-Jährige flüchtete mit den Söhnen (7 und 1) durch die Rauchwand in den Gang des Mehrparteienhauses und brachte sie zur Tochter (18) in die Nebenwohnung.