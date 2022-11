Fahrerflüchtiger daheim von Polizei gestellt

Ein 44-jähriger Mann war am Sonntag um 20 Uhr in seinem Wagen in Hohenems unterwegs. In der Rudolf-von-Ems-Straße wollte er links in eine Hauseinfahrt einbiegen. Zur gleichen Zeit versuchte der Lenker des Wagens dahinter, links zu überholen, die beiden Autos krachten zusammen, die Lenker stiegen aus.