Wanderer mussten mehr als eine Stunde warten

Blauer Himmel, Sonnenschein – das strahlende Herbstwetter nutzten am Sonntag viele Salzburger für einen Ausflug auf den Gaisberg. Die Bedingungen für eine Wanderung am Hausberg der Salzburger waren bestens, die Laune allerdings rasch im Keller. Denn: Anders als zuletzt an sonnigen Tagen fuhr der Gaisberg-Bus nur im 1,5-Stunden-Takt – und nicht alle alle 20 Minuten. „Der Bus, der nach unten fuhr, konnte bei der Zistel keine Fahrgäste mehr aufnehmen, weil er so übervoll war“, ärgert sich eine Salzburgerin. Angekündigt war das zuletzt eigentlich ganz anders.