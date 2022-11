Kunst und Können als Erbe und Perspektive

Die Abteilung 14 - Kunst und Kultur - unter Igor Pucker und die Arge Volkskultur unter Heimo Schinnerl organisieren die bereits 21. Brauchtumsmesse - und haben sich einige Neuerungen überlegt. So wird die Brauchtumsbühne in der Mitte stehen. Schon nach der Messeeröffnung wird dort der Fasching geweckt. Am Freitag sind die Volksmusikausbildung an den Musikschulen und das Jubiläum 40 Jahre Volksmusikpädagogikstudium am früheren Konservatorium und an der heutigen Gustav Mahler Privatuniversität Schwerpunkte auf der Bühne, am Samstag die Präsentation des Jaun- und des Lesachtales. Am Sonntag werden nach dem Frühschoppenkonzert Botschafter der Volkskultur geehrt sowie die Kärntner Löwen und der Georg Bucher-Preis verliehen. Trachtenmodenschauen, Tanz, Musik und Gesang sorgen immer wieder für Augen- und Ohrenschmaus.