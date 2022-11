Kontrolleure marschieren am Hauptbahnhof auf

Der Bahnhofsvorplatz würde in einer ähnlichen Rangliste viel schlechter abschneiden. Die Situation hat sich in den vergangenen Monaten drastisch zugespitzt – die „Krone“ berichtete. Das Protokoll einer kürzlich stattgefundenen Sicherheitsbesprechung zwischen ÖBB, mehreren Anrainern und Sozialarbeitern legte es schonungslos offen: Müll, Drogen, Alkohol und zwielichtige Gestalten prägen zunehmend das Bild. Demnach hat das Kaufhaus am Bahnhof sein Sicherheitspersonal stark aufgestockt. Man habe Probleme Personal zu finden – weil niemand mehr in der Bahnhofsgegend arbeiten wolle. Das Burger-King-Restaurant schließt mittlerweile freiwillig um 22 Uhr.