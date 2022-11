Stadt Salzburg will am Hauptbahnhof durchgreifen

Anrainer rund um den Bahnhofsplatz haben Angst, Geschäfte schließen aus Sicherheitsbedenken ihre Lokale früher. Die Situation hat sich in den vergangenen Monaten deutlich verschlechtert, die „Krone“ hat groß berichtet. Das sieht auch die heimische Politik. Am Mittwoch haben sich Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP), Stadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) und Spitzenbeamte ein Bild vor Ort gemacht. Und dieses war klar: Mehrere Gruppen haben sich am Bahnhofsplatz versammelt, die Bänke der Busstationen werden von Obdachlosen genutzt. Preuner wurde beim Lokalaugenschein von zwei offensichtlich Obdachlosen gleich überschwänglich begrüßt.