Eine neue Aufgabe für die Voltigier-Meisterin

Soziale Ader

„Ich arbeite seit August für ‚Rettet das Kind‘ und betreue schwerstbehinderte Erwachsene in einem Tages- und Wohnheim in St. Margarethen. Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu begleiten - das war immer schon mein Traum“, sagt Fritz und erzählt von ihrer sozialen Ader. Geprägt hat diese ihr Cousin, der mit Trisomie 21 zur Welt kam. Als Kind nahm er heilpädagogisches Reiten in Anspruch. So kam sie als Dreijährige zum Voltigieren.