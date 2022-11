Mann vergewaltigte Elfjährige in Frankreich

Dies hatte erhebliche Proteste im Land ausgelöst. Fünf Jahre später entschied ein Gericht in Pontoise bei Paris anders. „Das Gericht geht davon aus, dass es wegen moralischen Drucks und wegen des Überraschungseffekts zum Geschlechtsakt kam“, sagte der Vorsitzende Richter am Freitag. Mit elf Jahren und zehn Monaten sei man nicht reif genug, um in eine sexuelle Beziehung einzuwilligen.