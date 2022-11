D: Frau (26) tagelang eingesperrt und vergewaltigt

In Deutschland soll ein Mann im baden-württembergischen Walldürn mithilfe seines Bruders mindestens eine junge Frau mehrere Tage lang festgehalten und vergewaltigt haben. Der 37-Jährige werde verdächtigt, die 26-Jährige zwischen 15. und 19. Oktober gegen ihren Willen festgehalten und sich an ihr vergangen zu haben, teilte am Donnerstag die Staatsanwaltschaft Mosbach mit.