„Gehört auf Friedhof!“ Piquet sorgt für Skandal

Ex-Formel-1-Weltmeister Nelson Piquet (70) sorgt in seiner Heimat Brasilien erneut für Aufregung. In einem in den Sozialen Netzwerken kursierenden Video äußert sich der Anhänger von Noch-Präsident Jair Bolsonaro zutiefst beleidigend über dessen Kontrahent und Wahlsieger Luiz Inácio Lula da Silva. Piquet sagte u.a., Lula gehöre „auf den Friedhof“. Staatsanwalt Paulo Roberto Galvao de Carvalho wies die Polizei deswegen an, eine Untersuchung einzuleiten.