Rassismus-Eklat: Untersuchung gegen Legende Piquet

Nelson Piquet droht in seiner Heimat Brasilien wegen einer rassistischen Entgleisung gegen Formel-1-Rekordchampion Lewis Hamilton ein juristisches Nachspiel. Ein Richter ordnete am Montag (Ortszeit) eine Untersuchung der Vorwürfe an, der dreimalige Weltmeister habe sich rassistisch und homophob geäußert.