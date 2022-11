Im Pflege-Plan des Landes sind Lücken

220 Millionen Euro will das Land binnen fünf Jahren in die Pflege investieren. Auszubildende sollen mehr Geld bekommen, die Bedingungen für Pflegekräfte verbessert werden. Einige Maßnahmen, die in anderen Bundesländern schon bewährte Praxis sind, sucht man vergebens. So zum Beispiel einen gesetzlichen Pflegeschlüssel. Dabei wird vorgeschrieben, wie viele Bewohner eine Pflegekraft maximal versorgen kann. In Oberösterreich und der Steiermark das schon gängige Praxis. So können die Zuständige sowohl die Überlastung der Mitarbeiter, als auch die Vernachlässigung von Pflegebedürftigen verhindern.