Martiniloben als heimischer Wirtschaftsboost

Vom „Gemma Köllaschaun“ in Weiden am See über den Tag der offenen Kellertür in Neusiedl am See bis hin zum Ruster Herbst Zeitlos dreht sich die Tage vor dem Landesfeiertag alles um Wein und Kulinarik. Das Martiniloben hat sich in den letzten Jahren zu einem wahren Tourismusmagneten entwickelt.