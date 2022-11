Verkehrsbehinderungen wegen Schneefällen

Schneefälle bis in die Täler haben am Freitagvormittag in den Gebirgsregionen in Salzburg zu Verkehrsbehinderungen geführt. Im Lungau wurde die B99 um 11.40 Uhr zwischen Katschberg-Pass und St. Michael „wegen Witterung und hängen gebliebener Fahrzeuge“ gesperrt, wie ÖAMTC-Verkehrsexpertin Romana Schuster schilderte. In diesem Bereich wurde Schneekettenpflicht für alle Fahrzeuge angeordnet.