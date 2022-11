Aufsicht: „Nicht nach links oderrechts geschaut“

Um den Personalmangel zu lindern, will Salzburg bis 2027 220 Millionen Euro in die Pflege investieren. Es geht um Ausbildung und bessere Vergütung. Trotzdem gibt es Probleme, deren sich die Landesregierung noch nicht angenommen hat. Bestes Beispiel: Ein gesetzlicher Pflegeschlüssel. Also eine Norm, wie viele Bewohner pro Pflegekraft betreut werden dürfen. In Oberösterreich oder in der Steiermark ist dieser schon längst Praxis – und stellt sicher, dass sich weder Mitarbeiter überarbeiten noch Bewohner vernachlässigt werden ...