Bergabenteuer auf Salzburgs Kino-Leinwänden

Grönland, Iran und Saalfelden am Steinernen Meer

Das Film- und Vortragsprogramm ist heuer erneut breit gefächert. Es reicht vom preisgekrönten Berg-Blockbuster „Der Alpinist“, über die Dokumentation „Alpenland“ bis zum liebevoll gestalteten Kurzfilm „Hitchhike the Wind“. Grönland-Eis steht wie die Skitouren- und Spurensuche im Iran auf dem Programm; das Fahrrad am Berg oder auch wie man mit dem Rad zum Berg kommt.