Reduzierter Eistraum statt „Lamborghini-Markt“

So gibt es in diesem Jahr rund ein Drittel weniger Marktstände als bisher. Das sorgte wohl schon im Vorfeld für Reibereien. Die Stadt gab diesmal Familienunternehmen und einer weihnachtlichen Produkt- und Kulinarikvielfalt den Vorzug. Alle angebotenen Lebensmittel sind in der Regel saisonal, regional und ökologisch nachhaltig.