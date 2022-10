Kein Weihnachtsfrieden auf dem Christkindlmarkt

Noch 38 Tage sind es bis der weltberühmte Wiener Weihnachtstraum am Rathausplatz wieder seine Pforten öffnet. Doch heuer ist alles ganz anders. Der neue Veranstalter gibt über das Konzept noch nicht viel preis. Fix ist aber, dass es nur noch 100 Stände geben wird. Eine Standlerin, die seit 37 Jahren heuer erstmals nicht mit dabei sein wird, erzählt der „Krone“ von ihrer Enttäuschung. Indes kontert die Stadt, dass auch diesmal wieder viele Klein- und Familienbetriebe eine Zusage erhalten hätten. Und auch die Weihnachtsfeiern werden heuer nicht mehr so (be)rauschend. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.