Vor Eröffnung: Infos zum Wiener Christkindlmarkt

Preise für Eistraum nicht erhöht

Der Eistraum am Christkindlmarkt, der in den vergangenen beiden Jahren Corona-bedingt nicht umgesetzt werden konnte und erstmals seit 2019 wieder stattfindet, lockt mit stolzen 3000 Quadratmetern Eisfläche quer durch den Rathauspark. Bis 8. Jänner 2023 können große und kleine Eisläufer - außer am Silvestertag - täglich ihre Runden drehen. Die Preise wurden nicht erhöht!