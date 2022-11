Tiroler Firma baut „die beste Wärmepumpe der Welt“

Wer kann, rüstet um: Raus aus Öl und Gas, her mit Alternativen wie Fotovoltaik und Wärmepumpen. Auf Letztere hat sich das Tiroler Unternehmen Ovum Heiztechnik spezialisiert. Dort hat man zwei Jahre getüftelt und will 2023 mit der Auslieferung einer Luftwärmepumpe starten, die laut Ovum die effizienteste der Welt ist. In den Worten von Chef Peter Krimbacher klingt das so: „Wir sind unheimlich stolz, die leistungsfähigste Luftwärmepumpe auf den Markt zu bringen.“ Was veranlasst das Unternehmen zu so einer selbstbewussten Ansage?