Upcycling, damit Sachen wieder Sinn machen!

Ihr Ansporn waren auch ihre Großeltern, die das Haus in dem sie lebten von Grund auf selbst bauten. „Damals habe ich mir gedacht, wenn meine Oma das alles machen kann, dann will ich das auch können“, so Iskreva-Reisner. Dementsprechend schreckt sie bis heute vor keiner handwerklichen Herausforderung zurück. Nach einem Studium der internationalen BWL und einigen Jahren in der Welt der Zahlen, machte sie sich 2020 mit ihrem Online-Shop „Wiedersinn“ selbstständig.