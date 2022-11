Gleich zwei neue Hotels im Linzer Stadtgebiet

Nachwuchs„ der besonderen Art im Hause Sigl/Nell: Zu ihren Hotels “Schwarzer Bär„ und “Mama Muh„, sowie der Cocktailbar “Frau Dietrich„ und dem “Exxtrablatt„ gesellen sich demnächst zwei neue “Babys„ dazu: Das Art-Inn Designhotel in der Museumstraße und das “Bee Green" in der Hanuschstraße. Während Ersteres über keine eigene Rezeption verfügt, alles weitestgehend online ablaufen wird, verfolgt man beim neuen 59-Zimmer-Haus gegenüber dem Neuromed-Campus ein gänzlich anderes Konzept. „Im Bee Green konzentrieren wir uns auf das Wesentliche – mit grünen Standards. Heißt: Wir setzen total auf Nachhaltigkeit und Regionalität“, klärt Lisa Sigl auf. Das Haus, perfekt gelegen in Autobahnnähe, über einem kürzlich eröffneten Nahversorger in einem aufstrebenden Stadtteil unterhalb des Hummelhofwalds, umfasst 59 Zimmer.