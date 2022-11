Neue Regeln bringen dem Tourismus mehr Saisonniers

Die Personalnot in Salzburgs Hotellerie und Gastronomie könnte im kommenden Winter gelindert werden. Möglich machen sollen das neue Regeln für Mitarbeiter aus EU-Drittstaaten. Saisonarbeitskräfte, die in fünf Kalenderjahren zumindest in drei Jahren monatsweise in Österreichs Tourismus tätig waren, können sich als Stammsaisonniers registrieren lassen.