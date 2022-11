Forscher entdeckten, wie Spenderleber fit bleibt

Mit Hilfe der sogenannten Maschinenperfusion können heute Organe außerhalb des Körpers wie in ihrem natürlichen Umfeld funktionieren und sind damit noch besser für eine Transplantation vorbereitet. An der Klinik Innsbruck wird die Technik in der Transplantation schon umfassend eingesetzt. Innsbruck gehört zu den führenden Zentren Europas.