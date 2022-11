Ein Comeback der Leichtigkeit

Auffällig: In den vergangenen drei Saisonen stieg bei Greber die Zahl der Ausfälle beständig. Kam er in seiner FIS-Premierensaison bei vier von 14 Slaloms nicht ins Ziel (29 Prozent), betrug die Slalom-Ausfallquote im Winter 20/21 bereits 35 Prozent. Im letzten Winter ging Jakob bei 25 Torläufen an den Start, in die Wertung kam er aber nur bei 15 Rennen - Ausfall-Quote: 40 Prozent. „Irgendwann verkrampft man einfach und dann geht das mit dem Ausfallen schnell.“