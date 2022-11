Rätselhafte Gasexplosion: Kriminalbeamte ermitteln

Den Einsatzkräften bot sich ein Bild der Verwüstung, als sie mit schwerem Atemschutz die Wohnung im ersten Stock eines Sechs-Parteien-Hauses in Baumgarten betraten. Geborstene Fenster, herausgebrochene Türstöcke, gerissene Rigipsplatten, zerstörter Balkon – wie durch ein Wunder hatte der Bewohner die Gasexplosion überlebt, zu der die freiwilligen Feuerwehren Mattersburg, Schattendorf und Baumgarten am Montag um 23.33 Uhr gerufen worden waren. Gleichzeitig trafen ein Notarzt sowie ein First Responder, zwei Rettungswagen und die Polizei ein – allesamt vermeldeten Gasgeruch, der immer noch aus der Wohnung strömte.