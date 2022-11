Pkw-Lenker fuhr Frau nieder und flüchtete

Am Dienstagvormittag kam ein Oberösterreicher (20) in der Leopoldskronstraße in der Stadt Salzburg von der Fahrbahn ab, touchierte ein Verkehrsschild und erfasste eine Fußgängerin (20) aus Nigeria. Diese wurde mitgeschliffen und schwer verletzt. Anstatt zu helfen fuhr der Unfalllenker davon. Er wurde weniger später im Grenzgebiet zwischen Salzburg und Oberösterreich erwischt. Der Grund für die Flucht wurde schnell klar.