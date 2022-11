Klein-Lkw raste mit 118 km/h durch Ortsgebiet

Im Pinzgau wurden am Montag zahlreiche Radarmessungen an wechselnden Standorten durch die Landesverkehrsabteilung der Polizei durchgeführt. Bei 5650 Messungen waren 366 Autofahrer zu schnell unterwegs. Die massivste Überschreitung hatte der Lenker eines Klein-Lkw in Neukirchen am Großvenediger.