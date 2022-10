Sex-Hattrick! Trainer begeistert englische Fans

„Wie fühle ich mich?“, wiederholte er die Frage des Journalisten, überlegte kurz und antwortete so: „Naja, ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte drei Bitten. Dass wir gewinnen, Manchester City gewinnt und meine Frau in sexy Stimmung ist. Ich habe bisher zwei von drei, also habe ich jetzt eine zweistündige Fahrt nach Hause, die ich veredeln werde, um sicherzustellen, dass ich einen Hattrick mache.“