Illegaler Handel: Hundewelpen abgenommen!

Kahle Hautstellen am ganzen Körper, entzündete Augen und viel zu enge Nasenlöcher: Aus einer illegalen Zucht konnten jetzt in der Oststeiermark zwei kleine Hundewelpen befreit werden. Die Amtstierärztin hatte den gesetzwidrigen Handel mit den Französischen Bulldoggen aufgedeckt. „Pillow“ und „Willow“ wurden in die Arche Noah nach Graz gebracht, wo sie schon jetzt die absoluten Lieblinge sind.