Aschenwald: „Weltcupsieg ist mein großes Ziel“

Körperliche Topwerte

Aschenwald setzt dabei auf seine körperlichen Topwerte: „Athletisch bin ich richtig fit. Wenn ich das beim Absprung am Tisch anbringe, dann geht es ab.“ Philipp arbeitete im Sommer auch fleißig an seinen Flugfähigkeiten: „Es zipft mich an, dass ich noch nicht mein ganzes Potenzial ausschöpfen kann.“