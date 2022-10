Schmid-Malus für ÖVP | Brief ans Christkind

Brief ans Christkind. Bei all den schrägen Aussichten hoffen nicht wenige, dass die in der Wählerbeliebtheit jetzt schon auf 30 Prozent gefallene türkis-grüne Koalitionsregierung es bis 2024 aushält. So stellt heute auch Claus Pándi seinen „Krone“-Kommentar unter den beziehungsvollen Titel „Kleine Liste der großen Hoffnung“. Was er so alles auf dieser Liste stehen hat: Er meint etwa, wir sollten hoffen, „dass aus Karl Nehammer ein Kanzler von Format wird“. Weiters hoffen, „dass Wolfgang Sobotka bald einsieht, dass das Amt des Parlamentspräsidenten nichts für ihn ist“. Denn mit seinem Abschied, so Pándi, täte er der Republik, seiner Partei und sich selbst einen Gefallen. Sonst noch auf der Hoffnungsliste: SPÖ und Neos mögen mit guten Leuten und Ideen die Regierung zu besseren Leistungen anspornen, die FPÖ nicht nur schlechte Stimmung machen, „sondern sich mit seriöser Gelassenheit an der Lösung der Probleme beteiligen“. Da muss unser Autor freilich zugeben, dass diese Hoffnung „jetzt ein wenig gewagt“ sei. Wie so manche der weiteren Hoffnungen, die er aufzählt. Es erinnert an einen Brief ans Christkind. Aber da ging ja doch immer wieder vieles in Erfüllung, wenn wir an diese schönen Zeiten zurückdenken. Aber ob man in der Politik wirklich an (Weihnachts-)Wunder glauben darf?