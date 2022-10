Vermehrt Mini-Blackouts: Sorge vor dem Winter

Freitag gegen 6 Uhr Früh gingen in einigen Straßen in Döbling die Lichter aus oder nach dem Aufstehen erst gar nicht an. Solche Mini-Blackouts häufen sich mittlerweile in der Stadt. Erst vor knapp zwei Wochen kam es in Floridsdorf, Donaustadt und Gerasdorf zu einem Stromausfall. Und auch im Sommer kam es zu größeren Zwischenfällen, im Prater gingen gleich zweimal die Lichter aus. Wenn aber bereits im Sommer das Stromnetz des Öfteren zusammengebrochen ist, wie wird das dann erst im Winter werden, wenn noch mehr Leistung gebraucht wird? Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.