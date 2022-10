Deutschland: Schweizer winken Migranten durch

Die Schweizer Professorin für Migrationsrecht, Sarah Progin-Theuerkauf, bezeichnete die Weiterleitung der Migranten in der „Rundschau“-Sendung als „Rechtsverstoß, und das ist nicht mit dem Dublin-Abkommen vereinbar“. Denn ein Asylverfahren müsse in dem Land durchgeführt werden, in das ein Flüchtling nachweislich zuerst eingereist ist. Ein anderer Schweizer Professor für Migrationsrecht, Alberto Achermann, sieht das anders: „Dublin greift erst, wenn eine Person ein Asylgesuch stellt“, sagte er der „NZZ am Sonntag“. Das tun die Migranten, die in Buchs ankommen, in der Regel nicht.